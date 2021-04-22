Süper Lig'de 36. hafta tamamlandı
Süper Lig'in 36. haftası yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini sürdürdü
Ligde haftanın son gününde Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep'i 3-2 yenerken; Medipol Başakşehir de Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurdu.
Deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Fatih Karagümrük-Göztepe: 1-1
Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: 2-2
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: 5-3
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-2
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 0-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 1-1
Galatasaray-Trabzonspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: 3-2
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 0-1
Puan Durumu
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|2.FENERBAHÇE
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|3.GALATASARAY
|34
|20
|6
|8
|66
|33
|66
|4.TRABZONSPOR
|35
|16
|12
|7
|42
|33
|60
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|55
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|7.GAZİANTEP
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|51
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|9.FATİH KARAGÜMRÜK
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|10.GÖZTEPE
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|42
|12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|16.KASIMPAŞA
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|37
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|36
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|32
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|34
|6
|9
|19
|32
|59
|27
37. Hafta
Süper Lig'de 37. hafta maçlarının programı şöyle:
23 Nisan Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
24 Nisan Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)
25 Nisan Pazar:
13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
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