Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Büşra Işıldar ünya Şampiyonu oldu
Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda milli boksör Büşra Işıldar kadınlar 81kg finalinde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu oldu.
Büşra Işıldar çeyrek finalde Hintli rakibi Khushi'yi, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükselmişti.
Büşra Işıldar'a altın madalyasını Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Pınar Kuçinoğlu takdim etti.
Büşra Işıldar Dünya Şampiyonu— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) April 22, 2021
Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda milli boksörümüz Büşra Işıldar kadınlar 81kg finalinde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı@boksfederasyonu pic.twitter.com/k2kGtwX6ss
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