Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Abdulkadir Parmak'ın antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle alınmadı.

Avcı rapor sundu yönetim değerlendirecek

Teknik direktör Avcı'nın Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılması konusunda yönetim kuruluna yazılı rapor sundu ve yönetim de bu konuda değerlendirme yapacak.

Antrenmanda birinci grupta yer alan oyuncuların jenerasyon, diğer oyuncuların ise teknikle bağlantılı dinamik ısınma, mobilizasyon çalışması, 5’e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları gerçekleştirdi, son bölümde de çift kale maç yapıldı.

Sezon başında sakatlanan Norveçli oyuncu Anders Trondsen de takımla çalışmalara başladı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.