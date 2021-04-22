Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gençlerbirliği'nde 2 pozitif vaka
Gençlerbirliği, 1 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ç. Rizespor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 22, 2021
Futbolcu ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/NLqSbCcaGz
Etiketler: Gençlerbirliği Koronavirüs
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