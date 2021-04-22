Ç. Rizespor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır.



Futbolcu ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/NLqSbCcaGz