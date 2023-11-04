Yelkenliyle tek kişilik Türkiye turu rekoru denemesi

Yelken sporcusu Akdolun, 2021 yılında 16 gün 16 saat 27 dakika 31 saniye ile tek kişilik Türkiye turu rekorunu kıran Tolga Pamir'in ardından rekor denemesi için 25 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra Hopa'dan denize açıldı.

Üç gün 6 saat 53 dakika 38 saniyede Sinop'a ulaşan Akdolun, İstanbul Boğazı'nı da geçtikten sonra dün sabah Çanakkale Boğazı'na girdi.

Akdolun, teknik kontrollerini yapıp gece dinlendikten sonra bu sabah boğaz seyrine devam etti. Saatteki hızı 97 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgara rağmen seyrini sürdüren Akdolun, Kilitbahir önlerine ulaştı.

Lapseki ilçesinde Dalyan açıklarında demir atacak Akdolun, Ege Denizi ve Akdeniz'i de geçtikten sonra tek kişilik Türkiye turunu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sonlandırmayı planlıyor.