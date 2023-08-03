Yelkende Fifty Fifty Sailing Cup İstanbul'da yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) iş birliğinde düzenlenecek organizasyon, tekne üzerinde eşit sayıda kadın-erkek sporcuyla birlikte Moda Deniz Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kurucu Oğuz Ayan, organizasyonla ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Toplumsal cinsiyet eşitliği, erkeklerin de sorunu olmalı. Bu sorunun çözümü için erkeklerin daha çok sorumluluk alması gerekiyor."

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"Kadınların yelkende daha aktif olmaları için çalışıyoruz"

Oğuz Ayan, kadınların yelkende daha aktif olmaları için çalıştıklarını belirtti.

"Yeni yelkenciler yetişirken, daha çok fırsat eşitliği de yaratılmasını hedefliyoruz. Çocuk yaştan yelkene, denizciliğe gönül vermiş kadın sporcularımızın hayatlarının devamındaki akışta yelkende kalabilmelerini amaçlıyoruz."

TAYK Genel Müdürü Can Giray ise önümüzdeki yıllarda kadın yelkencilerin artacağına inandığını söyledi.

Moda Deniz Kulübü Genel Müdürü Ayhan Alpakın, Fifty Fifty Sailing Cup'ın sonuna kadar arkasında olduklarını vurguladı.

"Bu konu bize ilk geldiğinde çok olumlu baktık ve heyecanlandık."