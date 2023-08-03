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Spor
AA 03.08.2023 15:28

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan Ali Oflaz 3 altın, Onur Demirci ise 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki organizasyonun son gününde, genç erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Organizasyonda +109 kiloda yarışan Ali Oflaz, koparmada 161, silkmede 203 ve toplamda 264 kiloluk dereceleriyle üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda mücadele eden Onur Demirci ise koparmada 156 kiloyla bronz, silkmede 190 ve toplamda 346 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı.

Milli sporcular; turnuvayı 21 altın, 23 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 57 madalyayla kapattı.

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