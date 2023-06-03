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Spor
AA 03.06.2023 09:18

Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2023 Dragon Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası sona erdi
[Fotograf: AA]

Türkiye Yelken Federasyonu, Türk Dragon Birliği (TDB) ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübünün düzenlediği şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya ve Belçika'dan 24 ekipte 100'e yakın yelkenci katıldı.

İsviçre'den "1quick1" ekibi şampiyonluğa ulaşırken, İngiltere'den "Louise Racing" ekibi ikinci, yine İngiltere'den kraliyet ailesine ait "Bluebottle" ekibi ise üçüncü sırayı aldı.

TDB Başkanı Arkun Demircan, yaptığı konuşmada, her yıl Bodrum'da uluslararası dragon yarışlarını düzenleyeceklerini ifade etti.

Organizasyon Komitesi Başkanı Cüneyt Büyükuçak ise şampiyona boyunca heyecan verici beceri, strateji ve sarsılmaz kararlılık gösterilerine tanık olduklarını bildirdi.

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