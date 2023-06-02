Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ABB FOMGET

Müsabakanın 8. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen Fenerbahçe Petrol Ofisi atağında ceza sahası içinde Ovdiychuk'un müdahalesiyle Marcano'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Cansu Tiryaki penaltı kararı verdi. Atışı 9. dakikada kullanan Coleman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90+5. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Ümran'la sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Daha sonra ani gelişen Fenerbahçe Petrol Ofisi atağında Kyremeh'in şutunda top direkten oyun alanına döndü. Oyun durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine Fenerbahçe Petrol Ofisi ceza sahası içindeki pozisyonu tekrar inceleyen hakem Cansu Tiryaki, Ecem Cumert'in topa elle müdahale ettiğine kararı verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Atışı 90+8. dakikada kullanan Apanashchenko, skoru 1-1 yaptı.

Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle geçildi.

94. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET öne geçti. Ümran'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kuç'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

107. dakikada Başkent temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Tuğba Karataş'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kuç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

109. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Coleman, attığı sert şutla farkı 1'e indirdi: 3-2.

114. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET farkı tekrar 2'ye yükseltti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası yakınında topa yükselen Kuç'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-2.

Müsabakanın 90+3. dakikasında ilk sarı kartını gören Ecem Cumert, 95. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sezonu şampiyon tamamladı.

Müsabakayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

Play-off'taki karşılaşmalar

Ligde B Grubu'nda yer alan iki takımdan teknik direktör Fahri Bayraktar'ın çalıştırdığı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sırasıyla Hakkarigücüspor, Fatih Vatanspor ve son şampiyon ALG Spor'u eledi.

Teknik direktör Serhat Deniz yönetimindeki Fenerbahçe Petrol Ofisi ise maç yapmadan geçtiği play-off ilk turunun ardından geçen sezonun finalisti Wulfz Fatih Karagümrük ve Galatasaray Petrol Ofisi'ni saf dışı bıraktı.

İki takımın kendi aralarında İstanbul'daki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmış, Ankara'daki karşılaşma ise ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitmişti.

Geçen sezon da finale ev sahipliği yapan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakada ALG Spor, 1-0 geriye düşmesine rağmen Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.