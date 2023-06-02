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Spor
AA 02.06.2023 21:31

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray, 37. haftada 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarına start verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı
[Fotograf: DHA]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Antrenmandan önce 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye ödül verildi.

Antrenmanda ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maç oynandı.

Galatasaray kupayı derbiden sonra alacak
Galatasaray kupayı derbiden sonra alacak

Sarı-kırmızılı taraftarların marş ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu futbolcular, tribüne giderek şampiyonluğu onlarla kutladı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla derbi müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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