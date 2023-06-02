Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.06.2023 17:09

Kim Min-Jae Serie A'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, bu sezonun en iyi defans oyuncusu seçildi.

Kim Min-Jae Serie A'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi
[Fotograf: AA]

İtalya ligi Serie A'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Napoli'nin lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli rolü olan isimlerden 26 yaşındaki stoperin, 2022-2023 sezonunun en iyi defans oyuncusu olarak seçildiği belirtildi.

Paylaşımda Kim için, "Etkileyici bir çıkış, tebrikler" ifadesi kullanıldı.

Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

Serie A'da dün de Luciano Spalletti, Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırması sebebiyle yılın teknik direktörü ödülüne layık görülmüştü.


ETİKETLER
Serie A İtalya
Sıradaki Haber
Lokomotiv Kaliningrad milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi
18:20
Zelenskiy: Savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz
18:06
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:12
Myanmar'ı Mocha Kasırgası vurdu: 700 bin ev zarar gördü
18:09
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
17:41
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
İzmir Körfezi can çekişiyor
İzmir Körfezi can çekişiyor
FOTO FOKUS
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ