Kim Min-Jae Serie A'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi

İtalya ligi Serie A'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Napoli'nin lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli rolü olan isimlerden 26 yaşındaki stoperin, 2022-2023 sezonunun en iyi defans oyuncusu olarak seçildiği belirtildi.

Paylaşımda Kim için, "Etkileyici bir çıkış, tebrikler" ifadesi kullanıldı.

Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

Serie A'da dün de Luciano Spalletti, Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırması sebebiyle yılın teknik direktörü ödülüne layık görülmüştü.

Kim is the best defender in the 2022/23 Serie A season #SerieA winner and soon in the Serie A Team of the Season



What a debut season, congratulations #TOTS @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia pic.twitter.com/u6YQI501RO