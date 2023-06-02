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Spor
AA 02.06.2023 15:55

Milli hentbolcu Türkoğlu Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ikinci kez çıkacak

Geçen yıl EHF Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynayan ilk Türk hentbolcu olan Beyza İrem Türkoğlu, Danimarka'nın Team Esbjerg takımıyla ikinci kez dörtlü finalde mücadele edecek.

Milli hentbolcu Türkoğlu Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ikinci kez çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Team Esbjerg, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yarı final maçında 3 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'ın FTC-Rail Cargo takımı ile karşılaşacak.

Beyza İrem Türkoğlu'nun takımı rakibini elemesi durumunda Györi Audi ETO KC-Vipers Kristiansand yarı final eşleşmesinin galibi ile 4 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da final oynayacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Team Esbjerg'in sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, EHF Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 26 gol kaydetti.

Budapeşte'de bulunan MVM Dome'de düzenlenen EHF Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde, 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.15'te üçüncülük karşılaşması oynanacak. Organizasyonda üçüncülük maçını uluslararası hentbol hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek yönetecek.

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