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Spor
AA 02.06.2023 15:19

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Final müsabakaları devam ediyor

Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde, milli sporcu Dora Nusretoğlu, 16'ıncı oldu.

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Final müsabakaları devam ediyor
[Fotograf: AA]

Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen final organizasyonda yarışan Dora Nusretoğlu, 1360 puanla 16'ıncı sırada yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erkeklerde Buğra Ünal, 2 Haziran Cuma günü (bugün) finale çıkmak için yarışacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyonda milli sporcu İlke Özyüksel'in mücadele edeceği kadınlar ve erkekler final mücadelesi 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, 4 Haziran Pazar günü Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke takımının yarışacağı karışık bayrak yarışıyla sona erecek.

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