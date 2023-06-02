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Spor
AA 02.06.2023 14:18

"Filenin Sultanları" 3'te 3 peşinde

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ilk haftasında Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Takımı, üçüncü maçında 3 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

"Filenin Sultanları" 3'te 3 peşinde
[Fotograf: AA]

İlk haftası Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya iyi başlayan "Filenin Sultanları", 3 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak İtalya mücadelesini de kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

​​​​​​​Başantrenör Daniele Santarelli ile 2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ve ilk iki maçını kazanan milli takım, puan cetvelinde zirvede yer alıyor.

Her hafta 4 karşılaşma oynayacak

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki son maçında ise 4 Haziran Pazar günü ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya etabından sonra ligin ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftada 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde 16 ekip arasında ilk 8 sırayı elde edecek takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de de üçüncülük elde etti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Voleybol Filenin Sultanları İtalya
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