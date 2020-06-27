Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yelken antrenmanlarına geç başlayan sporcular, İzmir Çeşme’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Öğle saatlerinde tekneleri ile Van Gölü’ne açılan optimus ve lazer sınıfı sporcular, antrenör Kazım Yurtada öncülüğünde her gün yaklaşık 3 saat antrenman yapıyor.

Bitlis Gençlik Spor Kulübü olarak Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan yelken sporcuları, havaların da güzel olmasını fırsat bilerek pandemiden dolayı geç başladıkları antrenman açığını yoğun bir şekilde çalışarak kapatmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Pandemiden dolayı göle geç çıktıklarını belirten Yelken Antrenörü Kazım Yurtada şunları söyledi:

"Bitlis Yelken Kulübü olarak pandemiden dolayı uzun bir zaman malesef göle çıkamadık. Ama şimdi normalleşmeden dolayı yavaş yavaş antrenmanlara başladık. Bitlis Gençlik Kulübümüzde 8-15 yaş grubu 15 tane optimus sporcumuz var. Bunun dışında ise lazer sınıfında ise 5-6 sporcumuz var. İdmanlara başladık Türkiye şampiyonlarına hazırlanıyoruz. İnşallah Bitlis olarak orada iyi bir derece alıp döneceğiz."