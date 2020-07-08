Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?
TFF, 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre; 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra duyurulacak.
Etiketler: Yaz transfer dönemiSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 21:06
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