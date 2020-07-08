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Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Aytemiz AlanyasporSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 21:00
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