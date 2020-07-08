Tatil için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen Sağlam, TFF 1. Lige yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi. Sağlam, Yılport Samsunspor'a 5 yıllık proje kapsamında katıldığını belirtti.

"Amacımız Samsunspor'u eski günlerine geri dönmesini sağlayıp Süper Lige çıkarmak. İlk hedefimizi bitirdik. TFF 1.Lig'e çıktık. Önümüzdeki sene daha büyük sorumluluğumuz var. Hedefimiz Süper Lig. İnşallah Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız. Sonrasında Samsunlulara o eski hareketli, şaşaalı dönemlerini yeniden yaşatacağız."

Sağlam, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'la da görüşerek Akçakocaspor'a da destek vereceğini kaydetti.