Polonya basınında yer alan haberlerde, takım yarışlarına katılacak Polonyalı yüzücüler Alicja Tchorz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Polanska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska ve Jan Holub'un, federasyonun kota hesaplamalarında yanlışlık yaptığının ortaya çıkması üzerine Japonya'ya gittikten kısa süre sonra ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Yanlışlığın düzeltilmesinin ardından Polonya'nın 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek oyunlarda 23 yerine 17 yüzücüyle yarışacağı ifade edildi.

Bu gelişme üzerine Polonya Yüzme Federasyonu Başkanı Pawel Slominski ve yönetim kurulunun, birçok Polonyalı yüzücünün imzasının bulunduğu mektupla istifaya davet edildiği duyuruldu.