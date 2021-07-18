Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri'yi kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Phiri için İstanbul'da imza töreni düzenlendiği, törene kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı belirtildi.
Phiri'nin geçen sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçirdiği ve Güney Afrika Milli Takımı'nda da görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Lebogang Phiri'ye kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Çaykur Rizespor Süper Lig Transfer Haberleri
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