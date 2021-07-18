Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Phiri için İstanbul'da imza töreni düzenlendiği, törene kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı belirtildi.

Phiri'nin geçen sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçirdiği ve Güney Afrika Milli Takımı'nda da görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Lebogang Phiri'ye kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.