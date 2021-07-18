Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'a İskoç orta saha
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüpte geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mallan, 2 yıllık mukaveleye imza attı.
Kulübün sosyal medya hesabından Mallan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 'Hoş geldin' Stevie." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Yeni Malatyaspor Süper Lig Transfer Haberleri
Son Haberler
- 10:48
- 10:46
- 10:26
- 10:31
- 10:01
Sıradaki Haber
Filistin Barcelona'nın Kudüs kararından memnun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz