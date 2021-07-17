Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde kombine fiyatları belli oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Gençlerbirliği'nin yeni sezonda Eryaman Stadı'nda oynayacağı lig maçlarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pandemi nedeniyle statlardan uzak kalan taraftarlarımızın futbola olan özlemlerini gidermesi ve tribündeki yerlerini alabilmesi için yönetim kurulumuz da fedakarlıkta bulunarak fiyatları makul seviyeye çekerken, kadın taraftarlar da tüm kategorilerde yüzde 50 indirimle kombine bilet satın alabilecek" denildi.
Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatları şu şekilde olacak:
Kale arkası tribün: 150 lira
Maraton tribünü: 200 lira
Kapalı tribün: 250 lira
Kombine biletler, kulübün Passolig ile yapacağı görüşmenin ardından bayramdan sonra satışa sunulacak.
Etiketler: Gençlerbirliği
Sıradaki Haber
F1'de ilk sprint yarışının kazananı Verstappen
Yükleniyor lütfen bekleyiniz