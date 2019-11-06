Geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından puansız dönen Fenerbahçe, birçok gol pozisyonunu değerlendirememişti.

Takımın oyunundan memnun olan Teknik direktör Ersun Yanal’ın 11'inci haftada Kasımpaşa maçına da aynı kadro ile çıkması bekleniyor.

Kalede Altay, savunmada; Isla, Zanka, Serdar ve Hasan Ali'nin forma giymesi bekleniyor. Orta sahada; Gustavo - Emre - Ozan üçlüsünü oynatmayı planlayan Yanal, kanatlarda yine Rodrigues ve Moses’e görev verecek.

Vedat Muriç bu karşılaşmada da Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu olacak.

Ersun Yanal'ın takımla çalışmalara başlayan ve geçen hafta Kayseri kafilesinde yer alan Dirar'a 11'de şans verip vermeyeceği ise merak konusu.

Kaynak: TRT SPOR