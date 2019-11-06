Spor
Beşiktaş'ın konuğu Spartak Moskova06 Kasım 2019 Çarşamba 13:12 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 13:44
Temsilcimiz Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında 7 Kasım Perşembe günü Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'la sahasında karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Toplam 4 takımın yer aldığı grupta ilk üç maçında bir galibiyet alan Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, 3. sırada bulunuyor. Rus temsilcisi ise aldığı iki galibiyetle, haftaya ikinci sırada girdi.
İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı Spartak Moskova Region 80-71 kazandı.
Kaynak: AA