Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurucu başkanlardan Rıfat Dedeoğlu için vefatının 15. yıl dönümünde Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Dedeoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar ile eski başkan Ahmet Celal Ataman, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun katıldı.

Açıklamada, "Kurucu başkanlarımızdan Rıfat Dedeoğlu'nu bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA