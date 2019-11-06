A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Talat Tuncel, yaptığı açıklamada, kadın futbolunun Türkiye'deki durumunu değerlendirdi.

"Süper Lig kulüpleri takım kurmazsa kadın futbolunun ilerleyeceğini düşünmüyorum"

Türkiye'de erkek takımlarında altyapıya verilen önemin kadınlara da yansıtılması gerektiğini belirten Tuncel, "Bu olursa, buna federasyonun da desteğiyle belki iyi şeyler olur. Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri takım kurmazsa kadın futbolunun ilerleyeceğini düşünmüyorum." dedi.

Dünyada kadın futboluna çok fazla ilginin olduğunu belirten Tuncel, şöyle konuştu:

"Umarım biz de bu konuda bir atılımda bulunuruz. Yeni yönetimimiz de buna destek çıkar ve kadın futbolu dünyada bir yere gelir ama bunun çok kısa bir zamanda olması mümkün değil. Çünkü kadın futbolunda başarı sağlayan ülkeler, yavaş yavaş, altyapıdan başlayarak bu seviyeye geldiler. Bizim öncelikle altyapıya çok önem vermemiz gerekiyor."

Hollanda ve Ukrayna müsabakaları

Tuncel, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne çok kötü başladıklarını, cuma günü İzmir'de konuk edecekleri Hollanda'nın gücünün ortada olduğunu söyledi.

Rakiplerinin çok önemli oyuncularının olduğunu kaydeden Tuncel, "Biz elimizden gelen tedbirleri alıyoruz zaten. İyi mücadele etmeye çalışacağız. Gücümüzün yettiğince onlarla mücadele edeceğiz, sonucu göreceğiz." dedi.

Tuncel, yine İzmir'de pazartesi günü hazırlık maçında karşılaşacakları Ukrayna'nın FIFA sıralamasında kendilerinin üzerinde olduğunu hatırlatarak, bu müsabakada tüm oyuncuların performanslarını görme şansı bulacaklarını kaydetti.

Kaptandan davet var

A Milli Takım Kaptanı Didem Karagenç de Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin beşincisinde cuma günü Hollanda ile karşılaşacaklarını, İzmir gibi güzel bir şehirde güzel bir mücadele ortaya koyacaklarına inandığını söyledi.

Tüm İzmirlileri müsabakaya davet eden Didem Karagenç, "Bu beşinci müsabakamız ama birbirimize uyumumuz günden güne artıyor. Her gün daha iyiye gidiyoruz, her maç daha ileriye gidiyoruz mücadele anlamında, oyun anlamında, birbirimize alışma anlamında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA