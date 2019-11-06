Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomerie Golf Kulübünde düzenlenecek ve 10 Kasım Pazar günü sona erecek Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ünlü golfçü Justin Rose katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın artık gelenekselleşen çok prestijli bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını, bu organizasyonun açılışında olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TGF Başkanı Ağaoğlu ve THY'ye yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, "THY dünyada en fazla sayıda destinasyona uçan hava yolu şirketi oldu. Golf turizminin Türkiye'de ve Antalya'da çok büyük destekçisi oldu. Türkiye'de gerçekten golf sporunun starlarını ağırlamamıza olanak sağladı." diye konuştu.

Turnuvaya katılımcı sayısının her yıl arttığını, bu yıl 25 ülkeden 75 sporcunun katıldığını vurgulan Çavuşoğlu, TGF'nin çalışmalarını gururla takip ettiklerini dile getirdi.

"Antalya adına çok seviniyorum"

Antalya'nın dünyanın birçok yerinden misafir ağırlayan bir kent olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Antalya'da senede 13 milyon turist ağırlıyoruz. Bu sene rakamın 14 milyona yükselmesini bekliyoruz. Rafting, golf, tenis, futbol ve bisiklet gibi spor dalları da turizmin gelişmesinde önemli. Aynı zamanda Demre, Noel Baba'nın da doğum yeri. Antalya, muhteşem deniz, kum ve güneşiyle tanınıyor. Bunlara ek olarak Antalya'nın tarihsel anlamda çok önemli merkezleri var. Antalya sadece Avrupa'da değil, dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda. Farklı golf turnuvaları düzenlenen şehir. Ben de golf oyuncusuyum. Bu turnuvanın Antalya'da düzenlenmesine Antalya adına çok seviniyorum. Bu turnuvada dünyanın en iyi golfçülerinden çok şey öğreniyorum, onların da benim hatalarımdan çok şey öğrendiğine eminim."

Dev turnuva TRT SPOR2'de

7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, TRT SPOR2'den canlı yayınlar ile sporseverlere ulaşacak.

Kaynak: AA