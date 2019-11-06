Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı06 Kasım 2019 Çarşamba 12:43 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 12:51
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanacak. TFF, haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray: Cüneyt Çakır
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
Kaynak: TRT SPOR