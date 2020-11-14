Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyet ile hem idari hem de destek kadrolarında çalışan personele PCR testi uygulandığı belirtildi.

Kulüp 14 gün maçlara çıkamayacak

9 Kasım'da yapılan testlerde 4 futbolcu, bir kulüp personeli ve teknik ekipten 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişide pozitif çıktığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbol takımımıza 13 Kasım 2020 tarihinde tesislerimizde uygulanan rutin COVID-19 PCR testi neticesinde maalesef yeni pozitif vakalara rastlanmıştır. Son test sonuçlarıyla beraber 20 futbolcumuz, 2 teknik heyet, 3 kulüp çalışanımız olmak üzere toplam pozitif vaka sayımız 25 olmuştur. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin, idari ve sağlık prosedürleri gereği yasal süreç başlamış olup, 14 gün süreyle maçlara çıkamayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmiştir."

Testlerin pozitif çıkması sonrasında yarın (15 Kasım Pazar) yapılacak Yalovaspor-Altındağspor maçı da ertelendi.