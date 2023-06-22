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Spor
İHA 22.06.2023 15:18

Yalovaspor tesisleri yenileniyor

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalovaspor Tesisleri’ni ziyaret ederek yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yalovaspor tesisleri yenileniyor
[Fotograf: İHA]

Yalovaspor’un Yalova Belediyesi bünyesine geçmesinin ardından Başkan Tutuk’un talimatlarıyla kulüp tesislerinde tadilat ve yenileme çalışmaları başlatılmıştı.

Yürütülen hummalı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tutuk, yetkililerden bilgiler aldı.

Tadilat ve yenileme çalışmaları devam eden tesisleri Yalova Belediyespor Kulübü Başkanı ve Yalovaspor Kulübü Başkanı İsmail Kaya ve beraberindeki yöneticilerle gezen Tutuk, çalışmalarla ilgili yeni talimatlar verdi.

Foytoğraf: İHA[Foytoğraf: İHA]

Tesislerin Yalova'ya yakışır hale getirileceğini söyleyen Tutuk, bu konuda birçok çalışmanın yürütüldüğünü belirtti.

“Şehrimizin takımı Yalovaspor için elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Çekinmeyeceğiz de. Bu takım için elimizden ne geliyorsa yapmaya özen gösteriyoruz. Tesisimizde; boyama, dış mantolama, fayans ve parke gibi birçok çalışma dört koldan yürütülüyor.” 

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