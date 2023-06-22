Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kuralların acımasız olması gerekiyor

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF'nin Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıktı.

Şenol Güneş, Süper Lig'in 2022-23 sezonunda alınan bazı kararlarını eleştirirken, yapısal sorunlara da değindi.

Şenol Güneş'in konuşmasından öne çıkanlar

"Bu ülke de bizim bu TFF de bizim. Susmak yerine konuşmak daha faydalı. Zaman zaman dilimin ucuna gelenlerin de yararı olmadığını düşünüyorum.

Pandemi döneminde ben TFF'nin içindeydim. Olağanüstü bir karar alındı ve lig devam ettirildi. Sonrasında ligler erken başladı ve sıkıştırılmış bir lig oynandı. Rahatsız olan bendim, Türkiye de rahatsız oldu.

Emniyet şeridini ihlal etmeye başlarsanız herkes eder. Kuralı ona göre koyun. Birlikte düşünerek karar verelim. Oyuncular önemlidir ama onların hatasını da denetleyen kendi birlikleri olmalıdır. Antrenör de aynı şekilde.

Yöneticiyle oyuncu kavgalı. Soruyorum, bütün kulüplerde aynı sorunlar var. Yabancı-yerli oyuncuların TL-Euro olarak maaş alması ortamı alt üst ediyor. Kulüp başkanı yerli oyuncuya gel iyileştirme yapalım diyor veya euro alana gel azaltalım diyor. Mukavelede yanlışlık var. Yabancı-yerliye aynı para verilmeli, antrenör ve oyuncular vergilerini kendileri vermeli.

Sevgiyi kirletmeyelim. Biraz sevgi kirliliği var. Güveni kaybediyoruz şu anda. Susmak da doğru değil, yersiz konuşmak da doğru değil.

Bugün bir tane Messi'yi, Ronaldo'yu kimse çıkaramaz. Bunu Elit Antrenör Toplantısı'nda İsviçre'de de söyledim. Hadi tek başınıza bir Messi çıkarın. Yapamazsınız.

8+3'ü ben getirmedim. Yabancı oyuncu yerli oynuyorsa, ben de yerli oyuncuyu yabancı yapabilmeliyim. Bunun bir yolu olmalı."