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Spor
AA 22.06.2023 14:20

Hentbolda ilk defa Türkiye'den bir kaleci antrenörü Avrupa'da görev yapacak

Hentbolda ilk defa Türkiye'den bir kaleci antrenörü önümüzdeki sezon Avrupa'da görev yapacak.

Hentbolda ilk defa Türkiye'den bir kaleci antrenörü Avrupa'da görev yapacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'un kaleci antrenörü İbrahim Belet, önümüzdeki sezon Romanya'nın HC Dunarea Braila takımında görev alacak.

Böylece İbrahim Belet, yurt dışında görev alan ilk Türk kaleci antrenörü olarak tarihe geçecek.

Başantrenörlüğünü, Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi'nin yaptığı HC Dunarea Braila takımı, Romanya Ulusal Kadınlar Hentbol Ligi'nde mücadele ediyor.

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