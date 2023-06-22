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Spor
AA 22.06.2023 14:06

Manisa'da Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası başladı.

Manisa'da Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası başladı
[Fotograf: AA]

Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca ilçedeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 11 ilden 36 sporcu katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Açılış töreninde konuşan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, teniste önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

"Temmuz ayında da ilçemizde şampiyonalar olacak. Spor altyapımızı her geçen daha da güçlendiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Kaymakamlık ve Belediye olarak hedefimiz daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak."

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk de ilçenin yüksek standartlara sahip spor tesisleri olduğunu anlattı.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımlar Başantrenörü Ayhan Çelik ise Demirci'yi artık "evleri" gibi gördüklerini dile getirerek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Dört gün sürecek turnuva, büyük bayanlar (tekler ve çiftler), büyük erkekler (tekler ve çiftler), küçükler (tekler) kategorilerinde yapılacak.

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