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Spor
AA 22.06.2023 12:17

Anadolu Efes Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Anadolu Efes Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyon oyuncumuz Elijah Bryant, iki sezon daha ailemizin parçası olacak." ifadesi kullanıldı.

2021 yılından bu yana Anadolu Efes formasını giyen 28 yaşındaki basketbolcu, lacivert-beyazlı takımla THY Avrupa Ligi, Türkiye Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.


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