Anadolu Efes Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyon oyuncumuz Elijah Bryant, iki sezon daha ailemizin parçası olacak." ifadesi kullanıldı.
2021 yılından bu yana Anadolu Efes formasını giyen 28 yaşındaki basketbolcu, lacivert-beyazlı takımla THY Avrupa Ligi, Türkiye Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Şampiyon oyuncumuz @Elijah_Bryant3, iki sezon daha ailemizin parçası olacak! #HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/YqSInwmH4A— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 22, 2023