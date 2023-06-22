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Spor
AA 22.06.2023 11:53

TFF Seçimli Olağan Genel Kurulu başladı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu başladı.

TFF Seçimli Olağan Genel Kurulu başladı
[Fotograf: AA]

JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 202 delegenin imzasıyla açıldı. Divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de kongrede yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

Genel kurulda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek.

Kongrede daha sonra başkanlık seçimine geçilecek ve TFF'nin yeni yönetimi belli olacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.

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