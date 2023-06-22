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Spor
AA 22.06.2023 11:44

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı hafta sonu düzenlenecek

Rossist Event tarafından düzenlenen Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı hafta sonu düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin kapanış etkinliği olan organizasyon, Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 17. kez yapılacak. Yüzücüler, yarışı tamamlamak için Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Kaş'a doğru 7 kilometrelik parkurda kulaç atacak.

Rossist Event Kurucusu Polat Dede, yaptığı açıklamada sporun siyasetten daha üstün olduğunu göstermek istediklerini belirtti.

"Sloganımız 'Barış ve dostluk'. Farklı ülkelerden sporcuları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Şu an Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler daha iyi bir noktada ve biz de bu duruma katkı yapmak istiyoruz."

Polat Dede, alternatif sporların turizm açısından profesyonel sporların önüne geçtiğini aktardı.

"Şehirler, artık eskisi kadar cazip değil. İnsanlar, pandemi sonrasında güzel olan şeylerin doğada olduğunu gördüler. Aynı zamanda spor yaparak daha sağlıklı olacaklarını anladılar. Bu tarz organizasyonlar zaten düzenleniyordu. Biz, bu işi biraz daha farklı bir noktaya getirmeye çalıştık."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

16 ülkeden 193 sporcu katılacak

Polat Dede, bu sene 16 ülkeden 193 sporcunun bu etkinliğe katılacağını dile getirdi.

"Yarışla ilgili istediğimiz verimi bu sene alabilirsek, ileride daha çok sporcuyu organizasyona davet edebiliriz. Ahmet Nakkaş, Bengisu Avcı ve Aysu Türkoğlu, bu sene bizimle birlikte olacak. Katılacak sporcularımızın rekor kırabileceğine inanıyoruz."

Polat Dede, Kaş'ın dalış sporu açısından dünyanın en önemli noktalarından biri olduğunu da vurguladı.

"Bu tür organizasyonlar sayesinde bölgede bir kitle değişimi gözlemledik. Kaş, böylece ölü sezonlarda da insan çekmeye başladı. Bu tarz etkinlikleri arttırırsak, ülke ekonomisine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz."

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