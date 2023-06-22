TFF Olağan Seçimli Genel Kurulunda yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda, Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi divana sunuldu.
Yönetim kurulu asil listesi
Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:
İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.
Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.