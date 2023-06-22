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Spor
TRT HABER/TRT SPOR 22.06.2023 15:03

Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulunda tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyükekşi, yeniden başkan seçildi.

Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulunda tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyükekşi, 191 delegenin 169'unun oyunu alarak yeniden TFF başkanı seçildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:

İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.

Mehmet Büyükekşi, yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha da iyisini, önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, çalışmayı göstereceğiz. Bize göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, birlik beraberlikten yanayız, herkesi seviyoruz. Bu konuda hiçbir kimseyle problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim yok. Biz yaratılanı severiz, yaradandan ötürü. Bundan sonraki dönemde de birlik beraberlik içerisinde olmak istiyoruz."

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