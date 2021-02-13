Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yağlı güreşçilere yeni müjde
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere Trakya Üniversitesi tarafından sınavsız giriş hakkı verilmesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na (BESYO) sınavsız girme hakkı tanıdı.
Namık Kemal Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Kırkpınar Er Meydanında dereceye girenler için 3 kişilik kontenjan ayrıldı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar yağlı güreşlerinin önemine dikkat çekti.
"650 yılı aşkın bir süredir yapılan Kırkpınar yağlı güreşlerine hak ettiği değerin verilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda Meclis Başkanımız Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük gayretleri oldu. Trakya Üniversitesi'nin ardından Namık Kemal Üniversitesi de Kırkpınar'da dereceye girenlere 3 kişilik kontenjan ayırdı. Yağlı Güreş camiası adına teşekkürlerimi, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum."
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