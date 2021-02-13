Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapattı. Sarı lacivertliler deplasmanda Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe'nin gollerini 19. dakikada Mame Thiam, 53. dakikada Valencia ağlarla buluşturdu.

Fatih Karagümrük tek golünü Fabio Borini 67. dakikada attı.

75. dakikada Fatih Karagümrük'ün Bertolacci ile attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 51 puan yazdırdı.

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Fatih Karagümrük 4 hafta sonra yenilererek 37 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.

GOL - 19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 53. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın orta sahadan verdiği pasla buluşan Valencia ceza alanına kadar topu taşıdı, kaleciyle karşı karşıya aşırtma vuruşunda Aykut'u mağlup etti. 0-2

57. dakikada Bertolacci'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda kaleci Altay topu çeldi.

58. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kendi kalesine yöneldi ancak Altay son anda topu kornere gönderdi.

GOL - 67. dakikkada Karagümrük atağında sağ kanattan ceza alanına yapılan ortayı savunma uzaklaştıramadı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Borini döndü vurdu ve farkı 1'e indirdi. 1-2

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 85 Yannis Salibur), Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 78 Emre Çolak), Jimmy Durmaz (Dk. 58 Lucas Castro), Ndao (Dk. 78 Jeremain Lens), Borini, Ademi (Dk. 58 Artur Sobiech)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 82 Tisserand), Ozan Tufan, Sosa, Valencia (Dk. 81 Ferdi), Mesut Özil (Dk. 81 Mert Hakan), Osayi-Samuel (Dk. 72 Mbwana Samatta), Thiam (Dk. 90+1 Sinan)

Goller: Dk. 19 Thiam, Dk. 53 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 67 Fabio Borini (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 42 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 90 Campi, maç sonrası Balkovec (Fatih Karagümrük)