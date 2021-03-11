Yücel Yılmaz, Antalya'daki 2021 Yılı Yağlı Güreş Sezonu Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'nda, organizasyonların başlamasıyla ilgili Türkiye Güreş Federasyonu ve Sağlık Bakanlığıyla temasa geçtiklerini söyledi.

"15-16 Mayıs'ta yağlı güreş sezonunu başlatma kararı aldık"

Yılmaz, görüşmelerinde, pehlivanların ve güreşseverlerin bu konuda hassasiyetleri olduğunu ifade ettiklerini aktardı.

"Antalya'daki Kumluca Güreşleri normalde nisan ayının 14-15'inde oluyordu. 15-16 Mayıs'ta Kumluca Güreşleri'yle inşallah bu yılın yağlı güreş sezonunu başlatma kararı aldık. Güreşleri hepimiz çok özledik. Hayırlısıyla Kumluca'da güreşlerimiz başlayacak."

"Pehlivanlarımızın testlerinin de yapılmasıyla er meydanlarını açacağız"

Yılmaz, salgın dönemindeki spor faaliyetleriyle ilgili kuralların belli olduğunu ve yağlı güreş için de benzer prosedürlerin uygulanacağını anlattı.

"Gerekli izolasyon şartlarını oluşturulup, hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlara uyarak, pehlivanlarımızın testlerinin de yapılmasıyla Kumluca'da Allah'ın izniyle er meydanlarını açacağız. Bunun teknik şartnamelerini de oluşturduk. Şu anda olimpik güreşler devam ediyor. Biz zaten açık havada güreş yapıyoruz. Pandemi koşullarına bağlı olarak hepimizin hayatındaki kısıtlamalar normalleşmeye geçsin istiyoruz. O tarihlerde pandemi hayatımızı nasıl etkilerse, ona da hükümetimizin ve valiliklerimizin aldığı kararlar doğrultusunda, bakanlıklarımızla paralel uygulamaya geçeceğiz."