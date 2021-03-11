Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devler Ligi'nin çeyrek finali 16 yıl sonra Ronaldo ve Messi'siz
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakalarının sonucunda Juventus ve Barcelona'nın elenmesi ile yıldız futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 16 yıl sonra birlikte kupanın dışında kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi, 2005 yılından sonra ilk kez birlikte kupadan elenmiş oldu.
2004-2005 sezonunda Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United son 16 turunda Milan karşısında kupaya veda ederken, 18 yaşındaki genç yetenek Messi'nin oynadığı Barcelona da Chelsea'ye elendi.
Son 16 yılda farklı takımlarda Ronaldo 5, Messi 4 kez kupayı kazanmanın sevincini yaşadı.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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