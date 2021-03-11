İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Covid-19 nedeniyle ilkinde olduğu gibi bu sene de İzmir Maratonu'na katılımı sınırlayacaklarını belirtti.

"Maraton İzmir'in şehrimizin en önemli markalarından biri olacağına, parkur avantajı, organizasyon kalitesi ile kısa sürede 7'den 77'ye herkesin koşacağı dünyadaki sınırlı maratonlara düzeyine ulaşacağına yürekten inanıyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de İzmir'in spor kenti olduğunu söyledi. Eskici, ilk İzmir Maratonu'nda koştuğunu aktardı.

"İlk geldiğim hafta Maraton İzmir'in sporcusu olmaktan, aradan 5 ay geçtikten sonra da Maraton İzmir'in organizasyon ekibinde yer almaktan, İzmir'e hizmet etmekten onur duyuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın spora olan katkıları giderek artacaktır."

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Aksu ise koşmanın bir sporcu için kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Aksu, federasyon olarak Maraton İzmir'in düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Maraton "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" teması ile yapılacak. 10 kilometrelik yarış için 750 kişi, 42 kilometrelik yarış için 450 kişilik kontenjan ayrıldı. Maraton 11 Nisan'da koşulacak.