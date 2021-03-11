Haftanın açılış maçında GZT Giresunspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Mart Cuma:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

13 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (15 Temmuz)

16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)