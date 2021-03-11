Başkent Buenos Aires'in merkezinde toplanan yüzlerce kişi, Maradona'nın ölümüne sebep olanların cezalandırılması çağrısında bulundu.

Gösteriye Maradona'nın küçük oğlu ve kızları ile eski eşi de katıldı.

Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahının bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Maradona'nın ailesinin de tanık olarak dinlendiği soruşturma devam ediyor.

