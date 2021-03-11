Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Masa tenisinde Süper Lig'in 3. etabı Ankara'da yapılacak
Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonunda Süper Lig'in 3. etap karşılaşmaların 27-28 Mart'ta Ankara'da yapılacak.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göe, 3. etabı oynanacak Süper Lig'de karşılaşmalar Ankara Mamak Spor Salonu'nda yapılacak.
Ligde ilk iki etap sonunda erkeklerde Beşiktaş, kadınlarda ise Tigemspor lider durumda bulunuyor.
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