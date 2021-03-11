Galatasaray’da gündemde Younes Belhanda var. Faslı futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesinin yankıları sürüyor.

Fatih Terim, bu süreçte takımı Kayseri deplasmanına konsantre etmeye çalışıyor. Tecrübeli teknik adam, kritik mücadele öncesinde 11’ni büyük ölçüde belirledi.

Galatasaray’da kalede Fernando Muslera olacak. Sağ bekte DeAndre Yedlin, sol bekte ise Marcelo Saracchi şans bulacak. Ryan Donk’un sakatlığında stoper iklisi Luyindama ve Marcao’dan oluşacak.

Savunmanın önünde Taylan Antalyalı görev yapacak. Fatih Terim’in, Hes Kablo Kayserispor maçında orta sahada değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Sağ kanatta Ryan Babel, sol kanatta ise Henry Onyekuru karşılaşmaya 11’de başlayacak. Orta sahanın merkezinde ise Gedson Fernandes ve Emre Kılınç forma giyecek.

Galatasaray’da, ileri uçta ise cezası biten Mustafa Muhammed yer alacak. Demir Grup Sivasspor maçında 2 gol atan Falcao'nun maça yedek başlaması bekleniyor.

Fatih Terim'in, karşılaşmanın gidişatına göre çift forvetli sisteme dönebileceği ifade edildi.