Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Wimbledon'da iki maç için şike soruşturması başlatıldı
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'daki iki maçta bahis yoluyla şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Teniste Dürüstlük Birimi (TIU) tarafından yapılan açıklamaya göre, tekler ile çiftler kategorilerinde ilk turlarda oynanan birer maç sırasında yasa dışı bahis sitelerine yüklü miktarda para yatırıldığı tespit edildi.
Soruşturma açılan söz konusu maçlar sırasında bahis sitelerine yatırılan para trafiğinin inceleme altına alındığı ve şike ihtimali üzerinde duruldu.
Alman basınında yer alan haberlere göre, şike ihtimali olan tekler maçındaki oyunculardan birisinin Alman olduğu ve adı açıklanmayan tenisçi hakkında henüz soruşturma başlatılmadığı öne sürüldü.
28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty, tek erkeklerde ise Sırbistanlı Novak Djokovic kupaya uzanmıştı.
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