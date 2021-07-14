Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-PSV maçının biletleri satışa çıkıyor
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edeceği rövanş maçının biletleri, 18 Temmuz'da satışa çıkacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatları 175 ile 750 lira arasında belirlendi.
Biletler "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacak, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişeleri ise sadece 28 Temmuz'da açılacak.
Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacak.
Etiketler: Galatasaray Şampiyonlar Ligi
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