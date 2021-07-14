Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da
İspanya Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, milli oyuncu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Joan Laporta ile bir araya gelen 29 yaşındaki basketbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Milli basketbolcu daha sonra kulüp müzesini ve Nou Camp Stadı'nı gezdi.
Anadolu Efes'te başarılı bir sezon geçiren Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta 7,8 sayı ortalaması yakalamıştı. Dörtlü Final maçlarında performansını artıran milli oyuncu, bu dönemde 15,5 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.
Hoş geldin Sertaç Şanlı!— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) July 14, 2021
@SanliSertac pic.twitter.com/EWkwcMD97N
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