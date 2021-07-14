Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Joan Laporta ile bir araya gelen 29 yaşındaki basketbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Milli basketbolcu daha sonra kulüp müzesini ve Nou Camp Stadı'nı gezdi.

Anadolu Efes'te başarılı bir sezon geçiren Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta 7,8 sayı ortalaması yakalamıştı. Dörtlü Final maçlarında performansını artıran milli oyuncu, bu dönemde 15,5 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.